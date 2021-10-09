حمة الهمامي لقيس سعيد: " الشعب يريد ويريد ويريد فهل انت قادر على تحقيق ما يريد"

قال الناطق باسم حزب العمال حمة الهمامي في وقفة احتجاجية للحزب في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ان الشعب يريد تحقيق حلمه في العيش الكريم ومواجهة الازمة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف حمة الهمامي " يا سيدي الرئيس الشعب يريد حريات ومواجهة الاستبداد وضمان الحقوق فهل انت قادر على تحقيق ما يريد".
وتابع حمة الهمامي " سيدي الرئيس الشعب يريد تاميم ثرواته وايقاف المديونية وصحة جيدة ومحاربة الفقر فهل انت قادر على تحقيق ما يريد".
وأضاف حمة الهمامي " يا سيدي الرئيس الشعب يريد حريات ومواجهة الاستبداد وضمان الحقوق فهل انت قادر على تحقيق ما يريد".
وتابع حمة الهمامي " سيدي الرئيس الشعب يريد تاميم ثرواته وايقاف المديونية وصحة جيدة ومحاربة الفقر فهل انت قادر على تحقيق ما يريد".
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 233895