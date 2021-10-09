رياض جراد ينفي ما يروّج حول نية نجلاء بودن الانسحاب ....

نفى الكرونيكور في قناة التاسعة رياض جراد ما تداولته بعض الصفحات الفايسبوكية من نية نجلاء بودن تقديم اعتذار لرئيس الجمهورية عن تشكيل الحكومة.
وكانت صفحات فايسبوكية افادت بان نجلاء بودن دخلت في خلاف مع الرئيس قيس سعيد وانها أغلقت هاتفها.
وقد رد جراد , المقرّب من قصر قرطاج على تلك المعطيات في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك قائلا :
" البعض يستقون معلوماتهم من الفايسبوك معتمدين على بعض المأجورين الذين إمتهنوا الكتابة في الحانات.
وكانت صفحات فايسبوكية افادت بان نجلاء بودن دخلت في خلاف مع الرئيس قيس سعيد وانها أغلقت هاتفها.
وقد رد جراد , المقرّب من قصر قرطاج على تلك المعطيات في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك قائلا :
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