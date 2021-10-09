رياض جراد ينفي ما يروّج حول نية نجلاء بودن الانسحاب ....

" البعض يستقون معلوماتهم من الفايسبوك معتمدين على بعض المأجورين الذين إمتهنوا الكتابة في الحانات.

معلومات "حصرية" ممزوجة بكؤوس النبيذ في أحد المطاعم الفاخرة والشقق المفروشة ..

إنه تحالف موضوعي بين المافيا معولها أشخاص ينتظرون من يدفع فاتورة كؤوسهم و كراء شققهم .

رئيسة الحكومة المكلفة السيدة نجلاء بودن هي إبنة الدولة الوطنية و حرة من حرائر تونس، تحملت الأمانة رغم ثقلها و قريبا ستعلن عن حكومتها .

مرة أخرى، المخرج فاشل و معروف يريد إرباك المسار لا أكثر لا أقل .

أنا لست مسؤولا في الدولة و لا أحمل أي صفة رسمية فيها ولست محكوما بأي واجب تحفظ، ستأتي اللحظة التي أكشف لكم فيها عن إسم المخرج المعروف والفاشل .

بيننا الله والأيام ."

نفى الكرونيكور في قناة التاسعة رياض جراد ما تداولته بعض الصفحات الفايسبوكية من نية نجلاء بودن تقديم اعتذار لرئيس الجمهورية عن تشكيل الحكومة.وكانت صفحات فايسبوكية افادت بان نجلاء بودن دخلت في خلاف مع الرئيس قيس سعيد وانها أغلقت هاتفها.