ليبيا.. فرار جماعي لآلاف المهاجرين غير الشرعيين من مركز غوط الشعال في طرابلس

وكالات -

أفادت وسائل إعلام ليبية بحدوث فرار جماعي لآلاف المهاجرين غير الشرعيين من مركز غوط الشعال في طرابلس وانتشارهم في كل الشوارع والأحياء المجاورة.وأضافت المصادر نفسها أن أصوات أعيرة نارية سمعت بوضوح في منطقة غلط الشعال.وفي المقابل قالت قناة "218" الليبية إن إدارة مركز التجميع والعودة في طرابلس أطلقت سراح المهاجرين المحتجزين لعجزها عن توفير احتياجاتهم الأساسية من أكل وشرب، بعد ازدياد عدد المحتجزين عقب الحملة الأمنية بقرقارش.إلى ذلك، أفاد موقع "المرصد" بأن قوات الأمن اعتقلت مجددا مجموعة من الفارين من مركز غوط الشعال للمهاجرين في جزيرة الغيران غرب طرابلس.يذكر أن وزارة الداخلية الليبية شنت حملات أمنية مكثفة طيلة الأسبوع الماضي لتعقب المهاجرين غير النظامين وألقت القبض على المئات بالعاصمة طرابلس.