برهان بسيس: تونس تحولت إلى ملف في الصراعات الدولية على غرار الملف اليمني والصومالي

قال الإعلامي برهان بسيس في مداخلة على قناة التاسعة ان تونس تحولت إلى ملف في الصراعات الدولية على غرار الملف اليمني والصومالي.وأضاف برهان بسيس " ارجو ان لا نتحول إلى قضية نتيجة صراع داخلي مرير".وتابع بسيس " القيادة المصرية تتحدث عن الملف التونسي ونفس الأمر بالنسبة لتركيا والجزائر".يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قال خلال ندوة صحفية يوم الخميس 7 أكتوبر 2021 أنّه ما ورد من تقارير حول تجاوزات طالت حرية الصحافة والتعبير وتوظيف للمحاكم العسكرية للتحقيق في قضايا مدنية في تونس خلق لديهم "حالة من القلق وخيبة الأمل".وشدّد على ضرورة أن تفي الحكومة التونسية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان كما ينص على ذلك الدستور التونسي ويؤكده المرسوم الرئاسي عدد 117.ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية رئيس الجمهورية قيس سعيد والمكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن إلى الاستجابة لما يدعو إليه الشعب التونسي من وضع خارطة طريق واضحة المعالم للعودة إلى عملية ديمقراطية شفافة، تشمل المجتمع المدني والأطياف السياسية المتنوعة.