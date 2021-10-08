حمة الهمامي: الحكم المجالسي "متاع قيس سعيد" هو نظام فضيحة يقوم على 'القرعة' والفوضوية !

وجه الناطق الرسمي بإسم حزب العمال حمة الهمامي ، اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 ، تحدياً سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً لرئيس الجمهورية قيس سعيد "اتحداك في مناظرة ! نجوب فيهاً هذه المحاور الثلاثة التي تقد مضجع التونسيين".وقال الهمامي ضيف اذاعةIFM أن النظام السياسي الذي يطمح قيس سعيد لإرسائه مهزلة حقيقية "الحكم المجالسي إلي يهدف له قيس سعيد هو نظام إنتخابي فضيحة ويقوم على 'القرعة' والفوضوية".كما تحدى الهمامي رئيس الجمهورية أن يضع حداً لتغول العائلات النافذة إقتصادياً " ماك وطني ؛ اتحداك أن تؤمم الثروات وتلغي المديونية وتضع حداً للعائلات النافذة والتي استحوذت على إقتصاد التونسيين".