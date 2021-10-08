نجيب الشابي: مغامرة قيس سعيّد محكوم عليها بالفشل وسنبقى سنوات لنصلح تداعياتها

Publié le Vendredi 08 Octobre 2021 - 18:40 قراءة: 0 د, 34 ث
جدد الجمعة 8 أكتوبر، رئيس حركة أمل أحمد نجيب الشابي دعوته لرئيس الجمهورية قيس سعيّد بالتراجع عن اجراءات 25 جويلية وفتح جوار وطني يخرج البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية.

وقال نجيب الشابي في حوار على اذاعة اكسبرس أف أم " مغامرة قيس سعيّد محكوم عليها بالفشل وسنبقى سنوات لنصلح تداعياتها"، مضيفا " جميع المؤشرات والتصنيفات الاقتصادية العالمية تشير إلى اتجاه تونس نحو السيناريو اللبناني ولابد من إيقاف هذا النزيف".

وتابع نجيب الشابي " الطريق السالكة لتونس تتمثل في تكليف رئيس حكومة انقاذ والحوار لتعديل النظام السياسي و التوافق على صيغة للاستفتاء".
واستدرك نجيب الشابي " يبدو أن قيس سعيّد لا ينصت لأحد وهذا ما لا يصب في مصلحة البلاد".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233849



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news
.

الجمعة 08 أكتوبر 2021 | 2 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:20 17:54 15:23 12:14 06:21 04:55
Babnet
22°
 Babnet24° Babnet % 56 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-2024°-1921°-1824°-1725°-17
  • Avoirs en devises
    21506,9

  • (8 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28088 DT        1$ =2,83913 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 oct)   2163,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive