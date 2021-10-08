نجيب الشابي: مغامرة قيس سعيّد محكوم عليها بالفشل وسنبقى سنوات لنصلح تداعياتها

جدد الجمعة 8 أكتوبر، رئيس حركة أمل أحمد نجيب الشابي دعوته لرئيس الجمهورية قيس سعيّد بالتراجع عن اجراءات 25 جويلية وفتح جوار وطني يخرج البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية.وقال نجيب الشابي في حوار على اذاعة اكسبرس أف أم " مغامرة قيس سعيّد محكوم عليها بالفشل وسنبقى سنوات لنصلح تداعياتها"، مضيفا " جميع المؤشرات والتصنيفات الاقتصادية العالمية تشير إلى اتجاه تونس نحو السيناريو اللبناني ولابد من إيقاف هذا النزيف".وتابع نجيب الشابي " الطريق السالكة لتونس تتمثل في تكليف رئيس حكومة انقاذ والحوار لتعديل النظام السياسي و التوافق على صيغة للاستفتاء".واستدرك نجيب الشابي " يبدو أن قيس سعيّد لا ينصت لأحد وهذا ما لا يصب في مصلحة البلاد".