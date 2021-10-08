بعد طرده من كلية العلوم القانونية ..سمير ديلو يحذّر: العنف اللفظي في مناخات الإحتقان خطر داهم

رفع الجمعة 8 أكتوبر، عدد من طلبة كليّة العلوم القانونيّة والسّياسيّة والإجتماعيّة بتونس اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 شعار "ديقاج" في وجه القيادي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو على إثر تقديمه لمداخلة هناك.
وقال سمير ديلو في في تدوينة على بالفايسبوك "في ختام النّدوة تمّ تشييعي - وقَبلي الدكتور عبد اللطيف المكّي - ، بما تيسّر من الشّعارات مندّدة " بالرّجعيّة " و " بالدّساترة والخوانجيّة " من عدد من الطّلبة من مناضلي الإتّحاد العام لطلبة تونس".
وأضاف ديلو " أتفهّم ما تصدرون عنه من شحن وحنق بصدد تحويل تنافسكم السّياسي إلى عداوة شخصيّة .. ! ، ولكنّ العنف اللفظيّ في مناخات الإحتقان والإنقسام الحاليّة .. خطر داهم ..!"
وتوجه ديلو للمئات من الطّلبة الذين لم ينجرّوا وراء شعارات التّحريض والعنف اللفظي قائلا " دامت الكلّيّات منارات للبحث الأكاديمي العميق وللسّجال السّياسي المتحضّر السّلمي ".
وقال سمير ديلو في في تدوينة على بالفايسبوك "في ختام النّدوة تمّ تشييعي - وقَبلي الدكتور عبد اللطيف المكّي - ، بما تيسّر من الشّعارات مندّدة " بالرّجعيّة " و " بالدّساترة والخوانجيّة " من عدد من الطّلبة من مناضلي الإتّحاد العام لطلبة تونس".
وأضاف ديلو " أتفهّم ما تصدرون عنه من شحن وحنق بصدد تحويل تنافسكم السّياسي إلى عداوة شخصيّة .. ! ، ولكنّ العنف اللفظيّ في مناخات الإحتقان والإنقسام الحاليّة .. خطر داهم ..!"
وتوجه ديلو للمئات من الطّلبة الذين لم ينجرّوا وراء شعارات التّحريض والعنف اللفظي قائلا " دامت الكلّيّات منارات للبحث الأكاديمي العميق وللسّجال السّياسي المتحضّر السّلمي ".
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