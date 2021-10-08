بعد طرده من كلية العلوم القانونية ..سمير ديلو يحذّر: العنف اللفظي في مناخات الإحتقان خطر داهم

رفع الجمعة 8 أكتوبر، عدد من طلبة كليّة العلوم القانونيّة والسّياسيّة والإجتماعيّة بتونس اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 شعار "ديقاج" في وجه القيادي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو على إثر تقديمه لمداخلة هناك.وقال سمير ديلو في في تدوينة على بالفايسبوك "في ختام النّدوة تمّ تشييعي - وقَبلي الدكتور عبد اللطيف المكّي - ، بما تيسّر من الشّعارات مندّدة " بالرّجعيّة " و " بالدّساترة والخوانجيّة " من عدد من الطّلبة من مناضلي الإتّحاد العام لطلبة تونس".وأضاف ديلو " أتفهّم ما تصدرون عنه من شحن وحنق بصدد تحويل تنافسكم السّياسي إلى عداوة شخصيّة .. ! ، ولكنّ العنف اللفظيّ في مناخات الإحتقان والإنقسام الحاليّة .. خطر داهم ..!"وتوجه ديلو للمئات من الطّلبة الذين لم ينجرّوا وراء شعارات التّحريض والعنف اللفظي قائلا " دامت الكلّيّات منارات للبحث الأكاديمي العميق وللسّجال السّياسي المتحضّر السّلمي ".