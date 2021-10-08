رئيس الجمهورية يقرر إعفاء ر م ع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

Publié le Vendredi 08 Octobre 2021 - 17:41 قراءة: 0 د, 28 ث
أدّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ليلة الخميس 7 أكتوبر 2021، زيارة إلى عدد من المصابين في حادث اصطدام القطارين الذي جدّ، يوم أمس، بمدينة مقرين، والذين تم إيداعهم بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس وبمستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة، وذلك للاطمئنان على صحّتهم والوقوف على ظروف تلقّيهم للعلاج والاستفسار على حيثيات الحادث.

ووفق بلاغ لقصر قرطاج, قرّر رئيس الجمهورية، إثر هذه الزيارة، إعفاء بلقاسم الطايع، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، من مهامه.

ووفق نفس البلاغ سيتمّ الإعلان عن تعيين رئيس مدير عام جديد للشركة الوطنية للسكك الحديدة التونسية إثر تشكيل الحكومة.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233847

Fenac  (Tunisia)  |Vendredi 08 Octobre 2021 à 17h 46m |           
إجراء في محله سمة هدخارب



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