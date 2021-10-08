صفاقس - مصدر قضائي ينفي إحراق سيارة أمنية في معركة بين مهاجرين من جنوب الصحراء

Publié le Vendredi 08 Octobre 2021 - 16:59 قراءة: 0 د, 41 ث
نفى مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي في حديث لاذاعة موزاييك صحة الاخبار التي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي البارحة بخصوص إحراق سيارة أمنية من طرف اشخاص من دول جنوب الصحراء في منطقة اريانة بصفاقس اثر خصومة بين هؤلاء واضاف مراد التركي انه تم التحري مع الجهات الرسمية التي اكدت ان السبارة الأمنية أصابها خلل كهربائي على مستوى المحرك وتصاعد بعض الدخان من المحرك فور عملية تشغيله.



وبخصوص واقعة الاعتداء بالعنف بين أطراف من دول جنوب الصحراء البارحة اكد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس نشوب الخلاف حيث تبادل طرفان منهم العنف وقام أحدهما بالاعتداء على الآخر بسكين فتم نقله إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس لتلقي الإسعافات ثم غادر المستشفى فيما تحصن المعتدي بالفرار فتم إدراجه بالتفتيش وقد تسلم المتضرر تسخيرا من باحث البداية لعرض نفسه على الفحص الطبي وتقدير الاضرار لكنه رفض ذلك.



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