ليلى الحداد: المال موجود في تونس وندعو رئيس الجمهورية الي استثناء النهضة من الحوار الوطني

Publié le Vendredi 08 Octobre 2021 - 12:55 قراءة: 0 د, 42 ث
دعت الجمعة 8 أكتوبر، القيادية بحركة الشعب لبلى الحداد، رئيس الجمهورية قيس سعيد الي تحديد سقف زمني للاجراءات الاستثنائية وتشريك القوى الوطنية والاحزاب لتدارس الاصلاحات اللازمة والحوار معها حول سبل الخروج من الوضع الحالي.

وصرحت ليلى الحداد بأنه لا مكان لحركة النهضة في هذا الحوار وقالت " هذا ليس اقصاء ولكن اذا النهضة تعتبر الاجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية انقلاب فعلي اي طاولة حوار يمكن أن نجلس مع بعضنا".

واعتبرت ليلى الحداد ان تشريك النهضة في هذا الحوار هو بمثابة الرجوع الي الوراء مشددة على ان الحوار يجب ان يضم الاطراف المساندة لتصحيح المسار حسب تعبيرها.

وبخصوص الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد قالت ليلى الحداد "المال موجود والفلوس موجودة وكان ترجع المؤسسات والموانئ تخدم على روحها تو تشوفو... لكن للأسف المال السايب يعلم السرقة" متسائلة أين القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس في السنوات الماضية.



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