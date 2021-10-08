الحمروني تطالب سعيّد بـ'التخفيض في منسوب التشنّج و بالكفّ عن تقسيم التونسيين إلى "خونة وأحرار "'

دعت أستاذة القانون الدستوري، سلوى الحمروني، اليوم الجمعة 08 أكتوبر 2021، رئيس الجمهورية قيس سعيّد للتخفيض من منسوب التشنج في خطابه.وطالبت سلوى الحمروني، في ماتينال اذاعة شمس من تقديم مريم بلقاضي، رئيس الدولة بالكفّ عن تقسيم التونسيين إلى "أصناف وخونة وأحرار وتقسيم النساء".وشددت ضيفة شمس أف أم على أن رئيس الجمهورية هو رئيس كل التونسيين وحتى معارضيه.ولفتت الحمروني إلى أن رئيس الدولة لا يستمع للجميع بل يكتفي بالاستماع لمن يتفق معه ومن يجد الحلول القانونية لمشروعه وفق تعبيرها.كما أكدت أستاذة القانون الدستوري ضرورة تقديم رئيس الجمهورية سقف زمني للإجراءات التي أعلن عنها وخارطة طريق إضافة إلى الكشف عن مآل الحكومة والإصلاحات التييريد القيام بها.