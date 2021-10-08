3 بطاقات إيداع بالسجن في حق ''قدور لارتيستو'' من اجل اهمال عيال

Publié le Vendredi 08 Octobre 2021 - 11:20 قراءة: 0 د, 33 ث
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الخميس 7 أكتوبر، 3 بطاقات ايداع بالسجن في حق الفنان " قدور لارتيستو" لتنفيذ أحكام غيابية سجنية صادرة عن محكمة الناحية بتونس من أجل جريمة إهمال عيال.

وأفادت إذاعة موزاييك آف آم بأنّ وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفولة بمنطقة الأمن الوطني بسيدي البشير أوقفت الفنان المذكور استنادا إلى صدور ثلاث مناشير تفتيش في حقه لفائدة محكمة الناحية بتونس، من أجل أحكام غيابية سجنية مع النفاذ العاجل بسبب جريمة اهمال عيال.

وأحيل الفنان المفتش عنه أمس على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بحالة تقديم، لتقرر لاحقا إصدار ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حقه في انتظار اعتراضه على الأحكام الغيابية السجنية الصادرة في حقه .



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233810

Lechef  ()  |Vendredi 08 Octobre 2021 à 11h 29m |           
Et pourtant, Ghaddour dans les émissions télévisées n'a pas l'air d'une personne méchante qui pourrait délaisser sa famille et surtout ses enfants et ce , quels que soient les litiges qui les opposent à son ex-femme ( d'après ce que nous comprenons du texte)



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