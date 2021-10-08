3 بطاقات إيداع بالسجن في حق ''قدور لارتيستو'' من اجل اهمال عيال

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الخميس 7 أكتوبر، 3 بطاقات ايداع بالسجن في حق الفنان " قدور لارتيستو" لتنفيذ أحكام غيابية سجنية صادرة عن محكمة الناحية بتونس من أجل جريمة إهمال عيال.



وأفادت إذاعة موزاييك آف آم بأنّ وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفولة بمنطقة الأمن الوطني بسيدي البشير أوقفت الفنان المذكور استنادا إلى صدور ثلاث مناشير تفتيش في حقه لفائدة محكمة الناحية بتونس، من أجل أحكام غيابية سجنية مع النفاذ العاجل بسبب جريمة اهمال عيال.



وأحيل الفنان المفتش عنه أمس على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بحالة تقديم، لتقرر لاحقا إصدار ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حقه في انتظار اعتراضه على الأحكام الغيابية السجنية الصادرة في حقه .







