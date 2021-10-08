هذا ما قررته دائرة الاتهام في حق رجل الأعمال حمادي الطويل وشريكه بلحسن الطرابلسي

Publié le Vendredi 08 Octobre 2021 - 11:11 قراءة: 0 د, 18 ث
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة ، أمس حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة في حق رجل الأعمال حمادي الطويل وشريكه بلحسن الطرابلسي وثلاث اطارات بنكية... فيما عرف بقضية الحصول على قروض بنكية دون ضمانات.

وكشفت الإختبارات التى اذنت بها المحكمة ان تلك القروض تم الحصول عليها وفق التراتيب الجاري بها العمل.

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