عطلة بأربعة أيام تزامنا مع المولد النبوي الشريف

سوف يتمتع الموظفون العموميون وسواهم بعطلة لمدة 4 ايام تزامنا مع المولد النبوي الشريف، وذلك باعتبار ان يوم الجمعة الموافق لتاريخ 15 أكتوبر يصادف عيد الجلاء ، ثم يليه يومي السبت والأحد ، باعتبارهما موعد العطلة الأسبوعية الإدارية،



ليلحق بالعطلة المذكورة, يوم الاثنين المصادف للإثنين 18أكتوبر الذي أعلن مفتي الجمهورية بأنه سيكون تاريخ الإحتفال بالمولد النبوي الشريف.





