عطلة بأربعة أيام تزامنا مع المولد النبوي الشريف

سوف يتمتع الموظفون العموميون وسواهم بعطلة لمدة 4 ايام تزامنا مع المولد النبوي الشريف، وذلك باعتبار ان يوم الجمعة الموافق لتاريخ 15 أكتوبر يصادف عيد الجلاء ، ثم يليه يومي السبت والأحد ، باعتبارهما موعد العطلة الأسبوعية الإدارية،
ليلحق بالعطلة المذكورة, يوم الاثنين المصادف للإثنين 18أكتوبر الذي أعلن مفتي الجمهورية بأنه سيكون تاريخ الإحتفال بالمولد النبوي الشريف.
ليلحق بالعطلة المذكورة, يوم الاثنين المصادف للإثنين 18أكتوبر الذي أعلن مفتي الجمهورية بأنه سيكون تاريخ الإحتفال بالمولد النبوي الشريف.
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