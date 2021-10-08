عطلة بأربعة أيام تزامنا مع المولد النبوي الشريف

Publié le Vendredi 08 Octobre 2021 - 10:12 قراءة: 0 د, 17 ث
سوف يتمتع الموظفون العموميون وسواهم بعطلة لمدة 4 ايام تزامنا مع المولد النبوي الشريف، وذلك باعتبار ان يوم الجمعة الموافق لتاريخ 15 أكتوبر يصادف عيد الجلاء ، ثم يليه يومي السبت والأحد ، باعتبارهما موعد العطلة الأسبوعية الإدارية،

ليلحق بالعطلة المذكورة, يوم الاثنين المصادف للإثنين 18أكتوبر الذي أعلن مفتي الجمهورية بأنه سيكون تاريخ الإحتفال بالمولد النبوي الشريف.


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