محمد عبو مستغربا: ويني ملفات الناس الّي في الاقامة الجبرية؟؟ اول واحد عداولو ملف خاطر خرج يعمل في دورة !!؟

عبّر الجمعة 8 أكتوبر، الوزير السابق محمد عبو عن استغرابه من تأخر النظر في ملفات الاشخاص الذين تم وضعهم في الاقامة الجبرية.وقال متسائلا " ويني ملفات الناس الي في الاقامة الجبرية ؟؟ وتابع مشيرا للوزير السابق أنور معروف " أول واحد عداولو ملف خاطر خرج من دارو يعمل في دورة، موش هاذي الدولة الي نتصوروها".واعتبر عبو أنه من غير المعقول ان يتواصل وضع الاشخاص قيد الاقامة الجبرية دون تقديم ملفات تبرر هذا القرار مذكرا بأنه كان من اول الذين دعوا الي وضع بعض الاشخاص قيد الاقامة الجبرية للتمهيد لمحاكمتهم.يذكر انه تم استدعاء انور معروف للتحقيق بحجة خرقه لقرار الاقامة الجبرية بعد مغادرة بيته لممارسة رياضة المشي رغم أنه يحق له التنقل في محيط 60 كم.