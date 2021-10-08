زياد الهاني: أدعو القضاء العسكري لعدم تلويث سمعة مؤسستنا العسكرية الوطنية بقمع الحريات الإعلامية

Publié le Vendredi 08 Octobre 2021 - 09:33 قراءة: 0 د, 39 ث
دعا الصحفي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك القضاء العسكري إلى عدم المضي في محاكمة الصحفيين وتلويث سمعة المؤسسة العسكرية الوطنية.

وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" نهاركم زين..
رسالة إلى قضاة المحكمة العسكرية:
لا تتورطوا في قمع الحرّيات..
لا تتورطوا في محاكمة المدنيين في قضايا غير عسكرية..
اعتقال صحفي من أجل قصيدة ألقاها في مؤسسة إعلامية، ليس فيه تجاوز للقانون فحسب بسبب وجود قانون خاص بمعاقبة الجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة ومختلف وسائل النشر هو المرسوم 115، ولكنه يمثل وصمة عار في تاريخ الجمهورية..
لا تلوّثوا سمعة مؤسستنا العسكرية الوطنية..
لا تلوّثوا سمعة مؤسستنا العسكرية الوطنية..
لا تلوّثوا سمعة مؤسستنا العسكرية الوطنية، فهي المدافعة عن الوطن الحافظة لدولته، وهي حامية الحرية ومعقد الأمل والرجاء.
تحيا تونس وتحيا الجمهورية"





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233793

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 08 Octobre 2021 à 09h 51m |           
العنوان مع الاسف مضلل فكانما زياد الهاني دعا لعدم قمع الحريات الإعلامية واباح غير ذلك من القمع بينما هو يقول ايضا:
لا تتورطوا في قمع الحرّيات..
لا تتورطوا في محاكمة المدنيين في قضايا غير عسكرية..



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الجمعة 08 أكتوبر 2021 | 2 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:20 17:54 15:23 12:14 06:21 04:55
Babnet
21°
 Babnet24° Babnet % 68 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-2024°-1922°-1924°-1725°-18
  • Avoirs en devises
    21665,4

  • (7 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,28463 DT        1$ =2,83080 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct)   2152,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive