زياد الهاني: أدعو القضاء العسكري لعدم تلويث سمعة مؤسستنا العسكرية الوطنية بقمع الحريات الإعلامية

" نهاركم زين..

رسالة إلى قضاة المحكمة العسكرية:

لا تتورطوا في قمع الحرّيات..

لا تتورطوا في محاكمة المدنيين في قضايا غير عسكرية..

اعتقال صحفي من أجل قصيدة ألقاها في مؤسسة إعلامية، ليس فيه تجاوز للقانون فحسب بسبب وجود قانون خاص بمعاقبة الجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة ومختلف وسائل النشر هو المرسوم 115، ولكنه يمثل وصمة عار في تاريخ الجمهورية..

لا تلوّثوا سمعة مؤسستنا العسكرية الوطنية..

لا تلوّثوا سمعة مؤسستنا العسكرية الوطنية..

لا تلوّثوا سمعة مؤسستنا العسكرية الوطنية، فهي المدافعة عن الوطن الحافظة لدولته، وهي حامية الحرية ومعقد الأمل والرجاء.

تحيا تونس وتحيا الجمهورية"

دعا الصحفي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك القضاء العسكري إلى عدم المضي في محاكمة الصحفيين وتلويث سمعة المؤسسة العسكرية الوطنية.