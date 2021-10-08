سليانة: حجز 4 ألاف علبة سجائر كان صاحبها ينوي ترويجها خارج المسالك القانونية وبندقيتي صيد و20 إطلاقة عيار 12

Publié le Vendredi 08 Octobre 2021 - 08:51 قراءة: 0 د, 38 ث
قامت دورية تابعة لمركز حرس المرور بمنطقة الحرس الوطني بسليانة، مساء أمس الخميس، بحجز 4 ألاف علبة سجائر تونسية على متن سيارة بالحي الإداري بمدخل مدينة سليانة كان صاحبها ينوي ترويجها خارج المسالك القانونية، وياتى ذلك في إطار مقاومة ظاهرة الاحتكار، وفق ما ذكره مصدر مسؤول من الحرس الوطني

وأضاف ذات المصدر ل(وات) أن النيابة العمومية بالجهة أذنت بعد استشارتها، بحجز البضاعة وتحرير محضر عدلي في الغرض، واشار الى ان قيمة المحجوز المالية قدرت ب17 ألف دينار، فيما قدرت قيمة السيارة ب40 ألف دينار

يشار من جهة اخرى الى ان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنفس المنطقة، قد ضبطت مساء أمس بندقيتي صيد بدون رخصة و20 اطلاقة عيار 12 على ملك شخصين من معتمدية كسرى، وقد تم اتخاذ الإجراءات العدلية ضدهما في انتظار إحالتهما على أنظار العدالة.

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