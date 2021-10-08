الدهماني لقيس سعيد: نحن في موقف ضعف .... وفيتش وموديز ماعندهاش بونتو بيك"

عبرت المحامية سنية الدهماني عن استغرابها الشديد من تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد بشان المؤسسات المالية الدولية.وقالت سنية الدهماني موجهة كلامه للرئيس " نحن في موقف ضعف " وموش في صالحنا نتعنطزو علي اللي يسلفو فينا " مضيفة " الرئيس أشعرنا وكان وكالات ترقيم سيادية عالمية مثل فيتش وموديز عندها بونتوات بتونس".وأضافت سنية الدهماني " نحن فعليا في موقف التلميذ الفاشل "... وتابعت " الترقيم هو لمعرفة قدرة تونس على إعادة أموال من قام بمنحها الديون" مضيفة " التونسي هو الذي سيجوع بينما اللحم والحليب سيكون موجودا في قصر قرطاج".وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، استقبل يوم أمس صالح الصايل، رئيس هيئة السوق المالية واطلع رئيس الجمهورية على تطور السوق المالية التونسية ونشاط الهيئة.ودعا قيس سعيد من خلال فيديو نشرته رئاسة الجمهورية الى مراجعة العناصر التي يقوم عليها التصنيف السيادي و الاقتصادي للدول قائلا " نتعامل مع المؤسسات العالمية و لكن يجب ايضا ان تتعامل معنا هذه المؤسسات كدولة ذات سيادة لسنا في موقع التلميذ و لا هم في موقع الأستاذ الذي يسند العدد كما يشاء ... وشدد على أن تونس جزء من الاقتصاد العالمي.