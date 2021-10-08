عز الدين سعيدان: تصنيف وكالات الترقيم مهم جدا وعلى تونس المُحافظة على علاقاتنا بها

Publié le Vendredi 08 Octobre 2021 - 08:19 قراءة: 0 د, 40 ث
اعتبر الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، خلال مداخلته صباح اليوم الجمعة 08 أكتوبر 2021، في ماتينال اذاعة شمس، أن تصنيف وكالات الترقيم مهم جدا وشدد على ضرورة مُحافظة تونس على علاقاتها بهذه الوكالات.

وأوضح عز الدين سعيدان أن المؤسسات الدولية المانحة تعتمد على مؤشرات هذه الوكالات وكذلك المستثمرين الأجانب فأول مؤشر ينظرون له قبل التعامل مع دولة ما هي الأرقام المقدمة من طرف هذه الوكالات.

ولفت سعيدان إلى أن وكالات الترقيم تعتمد عدة مؤشرات في تصنيف الدولة وأهم مؤشر (يمثل 50 بالمائة) هو الوضع السياسي في الدول ثم تقييم قدرة الدول على تسديد ديونها.

كما شدد الخبير الاقتصادي على أن وكالات الترقيم هي دولية ولا تنتمي إلى أي دولة ومستقلة كليا مشيرا إلى أن تونس كانت تتعامل مع 3 وكالات لكنها حاليا تتعامل مع وكالتين فقط.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233790

Volcano  (Tunisia)  |Vendredi 08 Octobre 2021 à 08h 24m |           

ردها على رئيسك ان استطعت



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