رضا لينين: تعطل الحوار الوطني دفع قيس سعيد إلى اعتماد الفصل 80 من الدستور

أكد الناشط السياسي رضا شهاب المكي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان ينتظر التفويض الثاني بعد تفويض الإنتخابات لإتخاذ قرارات 25 جويلية.وأضاف المكي في تصريح لقناة التاسعة الخميس، أن لجوء قيس سعيد للفصل 80 كان واجبا عليه، نظرا لم وصلت إليه البلاد من أوضاع سياسية و اقتصادية، خاصة بعد تعطل الحوار الوطني.واشار أن الرئيس نفذ ما وعد به وكان في مستوى تطلعات الشعب حسب تعبيره.