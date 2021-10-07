استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، نجلاء بودن، المكلفة بتشكيل الحكومة، التي أطلعت رئيس الدولة على مدى تقدّم الجهود المبذولة لتكوين الحكومة حتى يتم الإعلان عن تركيبتها في أقرب الأوقات.
نجلاء بودن تطلع رئيس الجمهورية على مدى تقدّم الجهود المبذولة لتكوين الحكومة
En continu
.
الخميس 07 أكتوبر 2021 | 30 صفر 1443
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:22
|17:56
|15:24
|12:14
|06:20
|04:54
|
21°
|25°
|% 56
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
8.75 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|25°-21
|24°-20
|24°-19
|22°-18
|23°-18
- Avoirs en devises
21665,4
(7 oct)
- Jours d'importation
131
- 1 € = 3,28463 DT 1$ =2,83080 DT
- Solde Compte du Trésor (7 oct) 2152,0 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(1 963 436) وزارة الصحة: حالتا (2) وفاة و نس
( 57 376) السيرة الذاتية للمكلفة بتشكيل الحك
( 43 570) قضية شركة انستالينغو": إطلاق سر
( 35 180) الصباح تنشر التركيبة المحتملة للحك
( 31 980) الرائد الرسمي: صدور تسميات جديدة ف
( 29 217) اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق
( 28 940) المحامي أنور أولاد علي: "أعوان أمن
( 26 952) بعد ان اتهمته بتعنيفها، سمير الواف
( 26 120) الصافي سعيد يكشف: هذا ما حدث معي
( 24 459) العوينة: إيقاف شاب متورط في جريمة
( 24 109) رئيس الجمهورية: تم وضع أحكام انت
( 23 698) بطولة شيكاغو 2 - انس جابر تخسر الن
( 22 723) اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق سيف
( 22 568) هل ارتكب المترجم خطأ فادحا في تصري
( 22 083) سهام العيادي: سنسعى لخدمة وطننا أي
( 21 446) سكاي نيوز عربية .. 3 شخصيات تتصدر
( 21 371) بعد بنما... اسم محسن مرزوق يطفو
( 21 042) رئيس الجمهورية: ناس حقّهم في الس
( 20 908) شارع بورقيبة بالعاصمة .. وقفة احتج
( 20 055) بعد اسبوع من صدور الامر 117،واكثر
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 233774