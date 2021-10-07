نجلاء بودن تطلع رئيس الجمهورية على مدى تقدّم الجهود المبذولة لتكوين الحكومة

Publié le Jeudi 07 Octobre 2021 - 18:36قراءة: 0 د, 10 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، نجلاء بودن، المكلفة بتشكيل الحكومة، التي أطلعت رئيس الدولة على مدى تقدّم الجهود المبذولة لتكوين الحكومة حتى يتم الإعلان عن تركيبتها في أقرب الأوقات.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233774

Nouri  ()  |Jeudi 07 Octobre 2021 à 18h 41m |           
على انا حكومه يتكلموا ؟
هو غير شرعي وهي كيفو !



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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