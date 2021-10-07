نجلاء بودن تطلع رئيس الجمهورية على مدى تقدّم الجهود المبذولة لتكوين الحكومة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، نجلاء بودن، المكلفة بتشكيل الحكومة، التي أطلعت رئيس الدولة على مدى تقدّم الجهود المبذولة لتكوين الحكومة حتى يتم الإعلان عن تركيبتها في أقرب الأوقات.



