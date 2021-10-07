وليد كتلة يتهم وزارة الشباب والرياضة بالتلكؤ في صرف مستحقاته

أكد البطل التونسي وليد كتيلة الذي نحت اسمه من ذهب في تاريخ الألعاب البارالميية، اليوم الخميس، أثناء استضافته في برنامج "فوروم سبورت" على اذاعة موزاييك، أن وزارة الشباب الرياضة لم تقم إلى حد الآن بصرف مستحقاته المادية، عقب مشاركته في أولمبياد طوكيو.وقال كتيلة إنه تم صرف مستحقات رياضيين آخرين، فيما تم التغافل عن صرف أمواله، والتي من بينها ما يعود إلى سنة 2018.كما أوضح البطل التونسي أن وزيرة الشباب والرياضة تعهدت في وقت سابق بصرف مستحقاته كاملة، وهو لم يتم الالتزام به رغم أنه قام بإمضاء العقود الضرورية.ويذكر أن كتيلة توج في الألعاب البرالمبية الأخيرة بالذهب في مناسبتين، حيث فاز بعد منافسة شديدة وأداء قوي، بذهبية سباق 800 متر كراسي لفئة T34 بعد قطعه للمسافة في توقيت زمنه 1 دقيقة 45 ثانية و 50 جزء في المائة.