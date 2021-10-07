حمة الهمامي متحديًا قيس سعيد : أدعوك الى مناظرة امام الشعب التونسي

Publié le Jeudi 07 Octobre 2021 - 15:58قراءة: 0 د, 28 ث
دعا الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي رئيس الجمهورية قيس سعيد الى مناظرة أمام الشعب التونسي حول المسائل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الدبلوماسية و القيمية الأخلاقية.

وفال الهمامي خلال مداخلته عبر امواج اذاعة الديوان أن مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد هو الاستبداد وخلاصة فكرته هي أن الشعب يريد و هو من يعرف ماذا يريد الشعب .

واكد ان قيس سعيد لا يستطيع يكون في قوة هتلر أو موسوليني و لكن أسس الفكر الفاشي هي الغاء السياسة و الأفكار متحديا رئيس الجمهورية بأن يقدم برنامجه الاقتصادي و الاجتماعي.





Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 233750

Hindir  (Tunisia)  |Jeudi 07 Octobre 2021 à 17h 32m |           
Force de péter du plomb, tu vas te trouer la culotte, mon ami. Je pense qu'en vieillissant, tu deviens grincheux et sénile. Envoie tout balader et viens t'éclater loin des tourments de la politique. Un coin tranquille au bord de la mer, une canne à pêche, un bouquin et du poisson mechoui à gogo. Je fermerai l'œil si tu sirotes une bière de temps en temps. La belle vie, non ? Amène Radhia avec toi, elle mérite du repos et ça lui fera du bien,
j'en suis sûr.

Sarramba  (United States)  |Jeudi 07 Octobre 2021 à 16h 08m |           
تعرفوشي "كلام الريح" يهزوه المراكب؟؟؟؟



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الخميس 07 أكتوبر 2021 | 30 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:22 17:56 15:24 12:14 06:20 04:54
Babnet
23°
Babnet25°Babnet% 49:الرطــوبة
تونــسBabnet21°
9.77 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-2124°-2024°-1922°-1823°-18
  • Avoirs en devises
    21665,4

  • (6 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,28463 DT        1$ =2,83080 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 oct)   2079,4 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive