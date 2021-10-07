حمة الهمامي متحديًا قيس سعيد : أدعوك الى مناظرة امام الشعب التونسي

دعا الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي رئيس الجمهورية قيس سعيد الى مناظرة أمام الشعب التونسي حول المسائل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الدبلوماسية و القيمية الأخلاقية.وفال الهمامي خلال مداخلته عبر امواج اذاعة الديوان أن مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد هو الاستبداد وخلاصة فكرته هي أن الشعب يريد و هو من يعرف ماذا يريد الشعب .واكد ان قيس سعيد لا يستطيع يكون في قوة هتلر أو موسوليني و لكن أسس الفكر الفاشي هي الغاء السياسة و الأفكار متحديا رئيس الجمهورية بأن يقدم برنامجه الاقتصادي و الاجتماعي.