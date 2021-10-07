النوري اللجمي: الوضع بعد 25 جويلية أفضل وعامر عياد لا أعتبره صحفيّا وايقافه ليس من مشمولات الهيئة

Publié le Jeudi 07 Octobre 2021 - 15:53قراءة: 0 د, 42 ث
قال الخميس 7 أكتوبر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، النوري اللجمي ان الوضع في البلاد قبل 25 جويلية كان صعبا جدا وان الاجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد كان مخرجا من هذه الوضعية.

وفي مداخلة على قناة الجزيرة عبّر النوري اللجمي عن أمله في ان تتوضّح الرؤيا أكثر معتبرا أن الوضع اليوم وعلى عكس ما قبل 25 جويلية يبعث على التفاؤل باعتبار أن الهيئة على سبيل المثال أصبحت قادرة على حجز معدات قناة كان لها سند سياسي.

وحول موضوع حجز معدات قناة الزيتونة أكد النوري اللجمي ان القناة غير قانونية وان تنفيذ القرار لا علاقة له بالاجراءات الاستثنائية وان الهيئة تتخذ قراراتها بكل استقلالية.

وبخصوص ايقاف مقدم برنامج حصاد 24 عامر عياد قال النوري اللجمي انه لا يعتبره صحفيا لأنه يعمل في قناة غير قانونية وان ايقافه ليس من مشمولات الهيئة.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233749



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الخميس 07 أكتوبر 2021 | 30 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:22 17:56 15:24 12:14 06:20 04:54
Babnet
23°
Babnet25°Babnet% 49:الرطــوبة
تونــسBabnet21°
10.8 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-2124°-2024°-1922°-1823°-18
  • Avoirs en devises
    21665,4

  • (6 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,28463 DT        1$ =2,83080 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 oct)   2079,4 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive