النوري اللجمي: الوضع بعد 25 جويلية أفضل وعامر عياد لا أعتبره صحفيّا وايقافه ليس من مشمولات الهيئة

قال الخميس 7 أكتوبر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، النوري اللجمي ان الوضع في البلاد قبل 25 جويلية كان صعبا جدا وان الاجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد كان مخرجا من هذه الوضعية.وفي مداخلة على قناة الجزيرة عبّر النوري اللجمي عن أمله في ان تتوضّح الرؤيا أكثر معتبرا أن الوضع اليوم وعلى عكس ما قبل 25 جويلية يبعث على التفاؤل باعتبار أن الهيئة على سبيل المثال أصبحت قادرة على حجز معدات قناة كان لها سند سياسي.وحول موضوع حجز معدات قناة الزيتونة أكد النوري اللجمي ان القناة غير قانونية وان تنفيذ القرار لا علاقة له بالاجراءات الاستثنائية وان الهيئة تتخذ قراراتها بكل استقلالية.وبخصوص ايقاف مقدم برنامج حصاد 24 عامر عياد قال النوري اللجمي انه لا يعتبره صحفيا لأنه يعمل في قناة غير قانونية وان ايقافه ليس من مشمولات الهيئة.