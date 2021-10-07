حركة عمل وعمل لوزارة الداخلية: ياسين العياري بصحة جيدة ولا داعي لتحميل الأعوان عناء التنقل للإطمئنان عليه

Publié le Jeudi 07 Octobre 2021 - 12:18قراءة: 0 د, 27 ث
أصدرت الخميس 7 أكتوبر، حركة أمل وعمل بيانا انتقدت من خلاله ما وصفته الانتقائية في تنفيذ الأحكام واتخاذ القرارت مجددة رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

ونبهت الحركة الي أن تونس تشهد انتكاسة في مسار الحقوق والحريات محملة المسؤولية لرئيس الجمهورية خاصة بعد ايداع صحفي بالسجن واقتحام قناة الزيتونة ومداهمة منزل جوهر بن مبارك.

وطمأنت الحركة وزارة الداخلية بأن ياسين العياري بصحة جيدة وقالت انه لا داعي لتحميل الأعوان عناء التنقل للاطمئنان عليه وذلك تفاعلا مع التصريحات بخصوص تنقل أعوان أمن لمنزل جوهر بن مبارك للاطمئنان عليه.


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