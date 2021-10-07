جراد: جوهر بن مبارك يحب يولي مناضل ويعمل في فيلم وكل ما في الأمر أن النيابة العمومية أذنت للأمن بش يدقدقو باب دارو بالقوي باش يشوفوه لاباس ولاّ لا

Publié le Jeudi 07 Octobre 2021 - 10:40قراءة: 0 د, 36 ث
قال الاربعاء 6 أكتوبر، كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد ان ما صرح به جوهر بن مبارك وشقيقته بخصوص محاصرة بيته من طرف قوات الامن فيلم ومسرحية سيئة الاخراج.

وافاد جراد بأن الوحدات الامنية التي توفر الحماية لجوهر بن مبارك لم تتمكن من الاتصال به وكل ما في الأمر أن النيابة العمومية أذنت للأمن بش يدقدقو باب دارو بالقوي بش يشوفوه لاباس ولا لا.
وجدد تأكيده على أن ما صدر عن جوهر بن مبارك مسرحية وعلق قائلا " الي يحب اليوم يولي مناضل نحب نقلو راو احنا نعيشو في ديمقراطية".

وكان الناشط السياسي جوهر بن مبارك، أكد تعرضه يوم أمس الأربعاء 06 أكتوبر 2021 إلى محاولة اقتحام عنيف لمنزله من طرف فرقة أمنية.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233729



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الخميس 07 أكتوبر 2021 | 30 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:22 17:56 15:24 12:14 06:20 04:54
Babnet
24°
Babnet24°Babnet% 43:الرطــوبة
تونــسBabnet21°
10.8 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-2124°-1925°-1923°-1822°-18
  • Avoirs en devises
    21665,4

  • (6 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,28463 DT        1$ =2,83080 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 oct)   2079,4 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive