جراد: جوهر بن مبارك يحب يولي مناضل ويعمل في فيلم وكل ما في الأمر أن النيابة العمومية أذنت للأمن بش يدقدقو باب دارو بالقوي باش يشوفوه لاباس ولاّ لا

قال الاربعاء 6 أكتوبر، كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد ان ما صرح به جوهر بن مبارك وشقيقته بخصوص محاصرة بيته من طرف قوات الامن فيلم ومسرحية سيئة الاخراج.وافاد جراد بأن الوحدات الامنية التي توفر الحماية لجوهر بن مبارك لم تتمكن من الاتصال به وكل ما في الأمر أن النيابة العمومية أذنت للأمن بش يدقدقو باب دارو بالقوي بش يشوفوه لاباس ولا لا.وجدد تأكيده على أن ما صدر عن جوهر بن مبارك مسرحية وعلق قائلا " الي يحب اليوم يولي مناضل نحب نقلو راو احنا نعيشو في ديمقراطية".وكان الناشط السياسي جوهر بن مبارك، أكد تعرضه يوم أمس الأربعاء 06 أكتوبر 2021 إلى محاولة اقتحام عنيف لمنزله من طرف فرقة أمنية.