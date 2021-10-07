مبروك كورشيد: أرجو أن لا تتمّ إقالة محافظ البنك المركزي لرفضه طباعة العُملة

Publié le Jeudi 07 Octobre 2021 - 10:34قراءة: 0 د, 50 ث
تمنى النائب بالبرلمان المجمّد مبروك، الخميس 7 أكتوبر أن لا تتم إقالة محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي من منصبه بعد البيان الصادر أمس عن المؤسسة .
وقال كرشيد، في تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك" ''بعد بلاغ البنك المركزي أمس، أجو أن لا تتم إقالة المحافظ لرفضه طباعة العملة''.



وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، أبدى خلال اجتماعه الدوري المنعقد، الأربعاء، انشغاله بخصوص "الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021"، وهو ما يعكس تخوّف المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم السيادي للبلاد وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وأكد المجلس، أن الأمر يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من سنة 2021 لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية وذلك لتفادي التمويل النقدي في هذه الفترة لما يتضمّنه من تداعيات لا على مستوى التضخم فقط بل، أيضا، على الاحتياطي من العملة الأجنبية وعلى إدارة سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى أثره السلبي على علاقة تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233728

Hindir  (Tunisia)  |Jeudi 07 Octobre 2021 à 11h 22m |           
تونس ليست على حافة الإفلاس لأنها و بكل بساطة مفلسة و غارقة و موغلة في الإفلاس. هي مفلسة ماديا و مفلسة سياسيا. الخصومات التي أدت بها إلى هذه الحالة تفاقمت و تحولت من خصومات بين أحزاب إلى خصومات شخصية تصفى فيها حسابات سخصية لا تقدم الشعب في شيء. ماذا أقول؟ شعب؟ هي مفلسة حتى من شعب يحترم نفسه. يذكرني المسهد في تونس اليوم بمقابلات التنس : لاعبان على الميدان و جمهور يلوي عنقه مرة يمينا و أخرى شمالا. و عندما يعلن الحكم نهاية المباراة النهائية يتسلم
اللاعبان جوائز و يعود الجمهور إلى المنازل بجيوب فارغة. سااااانطهر البلاد. سااااانضربهم في اللحظة الحاسمة. أما نحن و بدون تسويف فقد حفرنا قبورنا و تركنا لكم تخميرة ال س و ال سوف



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