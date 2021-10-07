مبروك كورشيد: أرجو أن لا تتمّ إقالة محافظ البنك المركزي لرفضه طباعة العُملة

تمنى النائب بالبرلمان المجمّد مبروك، الخميس 7 أكتوبر أن لا تتم إقالة محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي من منصبه بعد البيان الصادر أمس عن المؤسسة .
وقال كرشيد، في تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك" ''بعد بلاغ البنك المركزي أمس، أجو أن لا تتم إقالة المحافظ لرفضه طباعة العملة''.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، أبدى خلال اجتماعه الدوري المنعقد، الأربعاء، انشغاله بخصوص "الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021"، وهو ما يعكس تخوّف المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم السيادي للبلاد وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وأكد المجلس، أن الأمر يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من سنة 2021 لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية وذلك لتفادي التمويل النقدي في هذه الفترة لما يتضمّنه من تداعيات لا على مستوى التضخم فقط بل، أيضا، على الاحتياطي من العملة الأجنبية وعلى إدارة سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى أثره السلبي على علاقة تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي.
وقال كرشيد، في تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك" ''بعد بلاغ البنك المركزي أمس، أجو أن لا تتم إقالة المحافظ لرفضه طباعة العملة''.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، أبدى خلال اجتماعه الدوري المنعقد، الأربعاء، انشغاله بخصوص "الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021"، وهو ما يعكس تخوّف المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم السيادي للبلاد وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وأكد المجلس، أن الأمر يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من سنة 2021 لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية وذلك لتفادي التمويل النقدي في هذه الفترة لما يتضمّنه من تداعيات لا على مستوى التضخم فقط بل، أيضا، على الاحتياطي من العملة الأجنبية وعلى إدارة سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى أثره السلبي على علاقة تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي.
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