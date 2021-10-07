فظيع ينحر صديقه الأول بسكين ثم يطعن الثاني في البطن

Publié le Jeudi 07 Octobre 2021 - 08:20قراءة: 0 د, 23 ث
تمكن اعوان مصلحة شرطة النجدة بصفاقس ليلة أمس من القبض على شاب في العقد الثالث من العمر اقدم على طعن صديقه الأول على مستوى الرقبة ،ثم وجه طعنات لصديقه الثاني على مستوى الرأس و البطن وقد وصفت حالتهما بالخطرة .
بالتحري مع المتهم اعترف بما نسب اليه،وبين انه عقد جلسة خمرية مع المتضررين بالمدينة العتيقة بصفاقس فنشب خلاف بينهم فاعتدى عليهما بالسكين .

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.

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