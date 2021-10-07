داخل مقهى بالزهروني... تعرض مواطن للطعنات بسكين !

Publié le Jeudi 07 Octobre 2021 - 08:11قراءة: 0 د, 16 ث
تمكن أمس اعوان مركز الامن الوطني بالزهروني من الاطاحة بكهل هاجم شاب داخل مقهى بالجهة بسكين وانهال عليه بعدة طعنات، بالتحري معه اكد انه اخطأ فيه بسبب تشابهه وشاب كانت تجمعه له عداوة.

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس2 اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالته على القضاء من اجل محاولة القتل العمد.

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