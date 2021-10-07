فظيع... حي النور ينوم والدته ثم يجلب لها اصدقائه للأعتداء عليها بالفاحشة مقابل مبالغ مالية

تمكن اول أمس اعوان مركز الامن الوطني بحي النور من القبض على شاب في العقد الرابع من العمر كان ينوم والدته المسنة البالغة من العمر 80 سنة ،ثم يجلب لها اصدقائه للأعتداء عليها بالفاحشة مقابل تمكينه من مبالغ مالية متفاوتة.



بالتحري معه اعترف بما نسب اليه كما تبين انه من مستهلكي المخدرات وانه محل 8 مناشير تفتيش في قضايا عنف شديد وسرقة وتحيل .



هذا وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض وعرض والدته على الطب الشرعي.



