فظيع... حي النور ينوم والدته ثم يجلب لها اصدقائه للأعتداء عليها بالفاحشة مقابل مبالغ مالية

Publié le Jeudi 07 Octobre 2021 - 08:08قراءة: 0 د, 25 ث
تمكن اول أمس اعوان مركز الامن الوطني بحي النور من القبض على شاب في العقد الرابع من العمر كان ينوم والدته المسنة البالغة من العمر 80 سنة ،ثم يجلب لها اصدقائه للأعتداء عليها بالفاحشة مقابل تمكينه من مبالغ مالية متفاوتة.

بالتحري معه اعترف بما نسب اليه كما تبين انه من مستهلكي المخدرات وانه محل 8 مناشير تفتيش في قضايا عنف شديد وسرقة وتحيل .

هذا وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض وعرض والدته على الطب الشرعي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233724



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news
.

الخميس 07 أكتوبر 2021 | 30 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:22 17:56 15:24 12:14 06:20 04:54
Babnet
21°
Babnet25°Babnet% 52:الرطــوبة
تونــسBabnet21°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-2124°-1925°-1923°-1822°-18
  • Avoirs en devises
    21665,4

  • (6 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,28463 DT        1$ =2,83080 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 oct)   2079,4 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive