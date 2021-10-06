بسام الطريفي لرئيس الجمهورية: ''الوضع ما يعجبش.. رجاء تعديل الكفة''

استضاف برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء، بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان للحديث عن أسباب وجود تخوفات على الحريات.وقال الطريفي ''الموقف العام من اجراءات 25 جويلية بصدد التغير، كنا قلقين.. اليوم شخصيا أنا خائف''. وتابع ''أنا حقوقي وقانوني وأسمي الأشياء بمسمياتها.. تجميع قيس سعيد للسلطات بلا رقيب ولا حسيب مخيف''.كما دعا الطريفي سعيد إلى إحداث مرسوم جديد بموجبه تحدث هيئة مراقبة للمراسيم. كما انتقد الطريفي الوضع تحت الإقامة الجبرية والحد من التنقل لعدد من رجال الأعمال، وتابع ''هذا مناخ استبداد.. تم تعليق الديمقراطية بموجب المرسوم 117، وأنا متخوّف''. كما شدد على أنه ''لا رجوع لما قبل 25 جويلية كما أنه لا رجوع إلى ما قبل 14 جانفي.. هذا خط أحمر''.وأضاف بسام الطريفي مخاطبا رئيس الجمهورية ''نحبو نعرفو وين ماشين.. نحن نُساندك في كل مسار الاصلاح.. لكن الوضع ما يعجبش.. رجاء تعديل الكفة بما يضمن الحقوق والحريات''.