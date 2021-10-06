عبد اللطيف المكي: نجلاء بودن، لن تنجح لهذا السبب

نجلاء بودن لن تنجح لهذا السبب

قال القيادي المستقيل من حركة النهضة، عبد اللطيف المكي، إن "الانقلاب قام به رجل من داخل السلطة لتنفيذ رؤية شخصية للحكم".وأضاف في مداخلة له اليوم على اذاعة "الجوهرة أف أم" أن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل كانت الطريقة الهادئة لمعالجة الأوضاع، لكن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد رفضها (حكومة ببرنامج إنقاذ وطني وفتح نقاش حول القوانين التي يجب تغييرها على غرار القانون الانتخابي والنظر في تنقيحات الدستور).وتابع أن " الطريقة العنيفة في معالجة الأوضاع لن تنجح وستزيد إلى همومنا همّا"، وفق تعبيره.وانتقد المكي "تنصيب رئيس الدولة نفسه محل السلطة القضائية وتوجيه الاتهامات بالجملة إلى النواب والسياسين والقضاة".وقال المكي، أن المكلفة بتشكيل الحكومة، نجلاء بودن، لن تنجح لأن تعيينها غير قانوني و دستوري".وأضاف في مداخلة له اليوم على "الجوهرة أف أم" أن الحكومة ستكون ضعيفة لأن رئيس الدولة يبحث عن من يكون منسجما معه تماما على غرار ما حدث مع رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي وما تبعه من انعكاسات سلبية على الحركة".