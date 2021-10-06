أمين محفوظ ينصح رئيس الجمهورية بإحداث محكمة دستورية تتكون من 7 أعضاء يختارهم لمراقبة مراسيمه

Publié le Mercredi 06 Octobre 2021 - 08:55قراءة: 0 د, 39 ث
توجه الأستاذ في القانون الدستوري أمين محفوظ بنصيحة لرئيس الجمهورية يحثه فيها على "إحداث محكمة دستورية لمراقبة دستورية المراسيم التي يصدرها".

وقال في تصريح لماتينال اذاعة شمس آف آم صباح اليوم أن رئيس الجمهورية مطالب بطمأنة الجميع خاصة ممن يخافون من إنحراف مشروعه عن مساره.

وإقترح محفوظ أن تتكون المحكمة من 7 أعضاء يختارهم الرئيس لتضمن لا فقط مراقبة دستورية المراسيم إنما تكون قادرة على مراقبة دستورية مشروعه ولمراقبة كل الخيارات من اجل إرساء دولة القانون، وفق تعبيره.

هذا وشدد الأستاذ في القانون الدستوري على ضرورة ان تكون العضوية في المحكمة لمدة معينة مع تمكينها من الإستقلالية المالية لتؤدي مهامها على احسن وجه.
وفي ذات السياق، أكد أمين محفوظ ان المنصف الكشو معروف بنظافته ونزاهته وكفائته وتونس بحاجة لوجوده على راس محكمة التعقيب.




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