باجة: رشق سيارة عبير موسي بالبيض ورفع شعار ديقاج في وجهها

أفادت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إثر زيارتها إلى ولاية باجة، الثلاثاء 5 أكتوبر، انها تعرضت للاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي والثلب والقذف وتعطيل عمل الحزب.واظهر فيديو قيام بعض الأشخاص بترديد عبارة " ديقاج" في وجه عبير موسي أثناء تجمع لأنصارها بمناسبة تدشين فرع لحزبها بمدينة مجاز الباب من ولاية باجة.وطالبت موسي بفتح تحقيق في الغرض قائلة إنها نائب منتخب في إطار القانون.وأكدت عبير موسي في تدوينة على صفحتها عودة روابط العنف و الإجرام.. وأنها تعرضت للسب والشتم وللكلام النابي وهتك شرف امرأة محصنة بالاضافة الى العنف السياسي وتعطيل عمل حزب ينشط طبق القانون مع الإضرار بملك الغير..وأضافت " الدولة تتفرج.. السلطة تتفرج.. النيابة العمومية تتفرج..تجمهر غير قانوني ومجهز مسبقا وفيه قيادة وراء الستار وينسبون أنفسهم لرئيس الجمهورية..تقدمت بشكاية على المباشر وأنتظر تطبيق القانون كما أنتظر موقف رئيس الجمهورية من ممارسات أنصاره وأنتظر موقف رئيسة الحكومة.."