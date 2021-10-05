النادي الإفريقي و Ooredoo يوقعان شراكات جديدة دعم موارد النادي من خلال أفكار متجددة

لفريقي موبايل: إسم جديد لخط كلوبيستي 100%

لفريقي بلاي

لفريقي بوتيك



جواز سفر لفريقي (Lefri9i passeport)

على هامش احتفالات النادي الإفريقي بالذكرى 101 لتأسيسه، أعلنت Ooredoo تعزيز شراكتها مع النادي من خلال توقيع عقد دعم جديد لمدة 3 سنوات. عقد يؤسس لاستراتيجية جديدة قامت Ooredoo و النادي الإفريقي بتقديمها خلال حفل بحضور العائلة الموسعة للنادي و ممثلي وسائل الإعلام.صرّح يوسف العلمي رئيس النادي الإفريقي بالمناسبة: " تهدف هذه الباقة من المنتجات المتجددة إلى خلق موارد مالية مستدامة. وأودّ في هذا الاطار أن أشكر شركة Ooredoo شريكنا المميز منذ أمد طويل و الذي رافق النادي لسنوات على لثقته و دعمه الكامل لهذه المشاريع الساعية لضمان الديمومة المالية للنادي".من جهته، صرّح السيد منصور راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo تونس: "لقد اخترنا دعم النادي الإفريقي، النادي الرمز للعاصمة التونسية و لكن أيضا النادي الجامع للمحبين من كافة أنحاء الجمهورية. نتقاسم مع النادي مجموعة من القيم كما وضعنا مع ادارة النادي مشروعا رياضيا و ماليا قادرا على مرافقة التطوّر الرياضي و المالي للنادي و كذلك تقريب اجواء النادي لمحبيه الموجودين في كلّ ربوع البلاد".إضافة للدعم المالي المعهود للنادي، قررت Ooredoo مرافقة النادي ضمن مشروع رياضي و اقتصادي قادر على تنويع مصادر تمويل النادي الإفريقي من خلال دعم العلامة "لفريقي" التي وضعها النادي. جاءت الشراكة بين Ooredoo المشغّل الأوّل في تونس و النادي الإفريقي النادي العريق الذي شهد تطوّرا في الأداء مع الإدارة الجديدة الشابة لتعزّز التكامل بين الشريكين.ستحظى هذه الباقة من المنتجات المتجددة التي أقرها النادي بدعم المشغّل الأوّل في تونس من خلال وضع إمكاناته التقنية و التسويقية و العملية في خدمة الشريك الرياضي الأهم.تمّ تغيير اسم خط CA Mobile ليصبح لفريقي موبايل (Lefri9i Mobile) مع إضافة مجموعة متنوعة من التخفيضات و المزايا لفائدة مشجعي النادي.يمكن لمحبي النادي الإفريقي الحصول على عرض ممتاز من خلال خط يجمع بين المثالية و الموثوقية مع المساهمة في دعم الموارد المالية للنادي. مع كلّ اقتناء جديد لخط لفريقي موبايل، يتمتع المشترك بعلاوة ترحيب (20 دقيقة مجانية صالحة على كلّ خطوط المشغلين مع 850 ميغا من الإنترنيت بعد أوّل عملية شحن). إضافة لذلك، يحظى محب النادي الإفريقي بأقل سعر مكالمات (35 مليم فقط للدقيقة الواحدة).يتطابق هذا التطوّر المسجل في خط لفريقي موبايل مع التطوّر التجاري لشركة Ooredoo خاصة من خلال طرح جيل جديد من الخطوط. كما يعكس هذا التطوّر مكانة النادي الإفريقي و مشجعيه في استراتيجية المشغّل.في العصر الرقمي، سيكون للنادي الإفريقي تعبيرة رقمية. تطبيقة تجمع الأخبار و المعلومات الهامة التي يحتاجها المحب خلال المباريات و كذلك طيلة الأسبوع من أجل متابعة تحضيرات الفريق انطلاقا من هاتفه الذكي.تمّ تصميم التطبيقة بطريقة عصرية كما تحمل المادة الإعلامية بصمة النادي قصد مشاركة حياته اليومية مع الأحباء. يمكن لمشتركي لفريقي بلاي (Lefri9i Play) الحصول بصفة حصرية على باقة من المحتويات على غرار نقل المباريات الودية (بتقنية الستريمينغ) و الاطلاع على ألبومات الصور التاريخية للنادي و بعض الألعاب.بعد المتجر الوحيد الموجود في حديقة منير القبايلي "أ"، سيحظى النادي الإفريقي بشبكة متاجر موزعة على كامل تراب الجمهورية في شكل امتيازات تجارية (sfranchise) بهدف إنجاز 10 متاجر موفى سنة 2022.إضافة لذلك، سيتم إنشاء متجر إفتراضي لفريقي بوتيك(Lefri9i boutique) قصد تسهيل الترويج الإلكتروني للمنتجات الحاملة لشعار النادي الإفريقي و منتجات لفريقي موبايل و لفريقي بلاي.يمثّل المتجر حلا جديدا لتقريب منتجات النادي من المحبين الموزعين على كامل تراب الجمهورية و من أجل تعزيز موارد الجمعية.سيكون لشعب الإفريقي جواز سفره الداخلي الذي سيسمح للأحباء بالنفاذ لعالم الفريق في سابقة وطنية.يتمثل جواز السفر لفريقي في QR Code(ID Clubiste) يمكّن من خلاله التعرّف على المحب و ربطه بقاعدة بيانات النادي. يمكّن جواز السفر أحباء النادي في مرحلة أولى من الدخول الى الملعب وذلك من خلال عملية بسيطة و آمنة، كما يمكن للمحب الحصول على جوازه من إحدى متاجر Ooredoo المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية.يتم ترويج جواز السفر ضمن عدة عروض كما يمثل الجواز رمز إضافي للإنتماء لنادي تونسي أسطوري.