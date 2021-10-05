في مرافعته عن عامر عياد، سمير ديلو يطلب الاذن بتكليف لجنة شعراء لمعاينة قصيدة أحمد مطر

Publié le Mardi 05 Octobre 2021 - 15:24قراءة: 0 د, 24 ث
انطلقت صباح الثلاثاء 5 أكتوبر، جلسة استنطاق الاعلامي بقناة الزيتونة عامر عياد من طرف حاكم التحقيق الثاني بالمحكمة العسكرية الدائمة وذلك وسط حضور عدد كبير من المحامين.

وكان من بين المحامين الحاضرين سمير ديلو الذي أشار في تدوينة بصفحته على الفايسبوك بأنه طلب في ختام مرافعته عن عامر عياد حفظ التهم المنسوبة له وابقائه بحالة سراح.

كما أشار ديلو الي أنه طلب من قاضي التحقيق الاذن بتكليف لجنة شعراء لمعاينة قصيدة أحمد مطر وتقديم نقرير في الغرض له.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233612



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 | 28 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:25 17:59 15:26 12:15 06:18 04:52
Babnet
25°
Babnet27°Babnet% 83:الرطــوبة
تونــسBabnet22°
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-2227°-2125°-2123°-1924°-19
  • Avoirs en devises
    21445,0

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,28594 DT        1$ =2,83409 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   2312,7 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive