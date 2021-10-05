في مرافعته عن عامر عياد، سمير ديلو يطلب الاذن بتكليف لجنة شعراء لمعاينة قصيدة أحمد مطر

انطلقت صباح الثلاثاء 5 أكتوبر، جلسة استنطاق الاعلامي بقناة الزيتونة عامر عياد من طرف حاكم التحقيق الثاني بالمحكمة العسكرية الدائمة وذلك وسط حضور عدد كبير من المحامين.وكان من بين المحامين الحاضرين سمير ديلو الذي أشار في تدوينة بصفحته على الفايسبوك بأنه طلب في ختام مرافعته عن عامر عياد حفظ التهم المنسوبة له وابقائه بحالة سراح.كما أشار ديلو الي أنه طلب من قاضي التحقيق الاذن بتكليف لجنة شعراء لمعاينة قصيدة أحمد مطر وتقديم نقرير في الغرض له.