عامل بالشركة الجهوية للنقل يعتدى جنسيا على طفل 13 سنة داخل احدى الحافلات

Publié le Mardi 05 Octobre 2021 - 11:36قراءة: 0 د, 40 ث
تمكن اعوان وإطارات مركز الامن الوطني بسليمان من القبض على كهل في الخمسينات من العمر اعتدى بالفاحشة على طفل عمره 13 سنة داخل احدى الحافلات .

وتفيد تفاصيل القضية انه على اثر تقدم امراة الى مركز الاستمرار بسليمان مرفوقة بابنها القاصر والذي لم يتجاوز سن 13سنة مؤكدة تعرضه للاعتداء بفعل الفاحشة من قبل احد العمال التابع للشركة الجهوية للنقل بنابل الذي تولى استدراجه ومفاحشته داخل احدى الحافلات وعلى الفور وفي وقت وجيز تم الاطاحة بالمظنون فيه واقتياده الى مقر المركز حيث انكر في بادئ الامر جميع التهم الموجهة اليه الا انه بمجابهته بجملة من الادلة انهار واعترف بفعلته الشنيعه.

و باستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به وتمت احالة الابحاث على الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بسليمان التي تعهدت بمواصلة الابحاث وتم اجراء التساخير الفنية والطبية التى اثببت تعرض الطفل للأعتداء بالفاحشة .

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