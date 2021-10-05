صفحات مناصرة ل25 جويلية تفبرك مقالا لموقع TV5وتزعم أن عدد المتظاهرين يوم الأحد بلغ مليون و800 ألف ‎‎

نشر الثلاثاء 5 أكتوبر، الكرونيكور باذاعة موزاييك هيثم المكي صورا لمقال بموقع قناة TV5 قامت بعض الصفحات المناصرة لاجراءات 25 جويلية بفبركته.
ويفيد المقال الأصلي بأن عدد المتظاهرين المناصرين لرئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأحد الماضي بلغ بضعة ألاف متظاهر في حين أن المقال المفبرك يفيد بأن عدد المتظاهرين بلغ مليون و800 ألف متظاهر.
وعبّر المكي عن استغرابه من أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقى معلوماته من صفحات فايسبوك في اشارة الي تصريح الرئيس خلال استقباله لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن عدد المتظاهرين يوم الأحد بلغ مليون و 800 ألف متظاهر.
ويفيد المقال الأصلي بأن عدد المتظاهرين المناصرين لرئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأحد الماضي بلغ بضعة ألاف متظاهر في حين أن المقال المفبرك يفيد بأن عدد المتظاهرين بلغ مليون و800 ألف متظاهر.
وعبّر المكي عن استغرابه من أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقى معلوماته من صفحات فايسبوك في اشارة الي تصريح الرئيس خلال استقباله لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن عدد المتظاهرين يوم الأحد بلغ مليون و 800 ألف متظاهر.
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 233585