صفحات مناصرة ل25 جويلية تفبرك مقالا لموقع TV5وتزعم أن عدد المتظاهرين يوم الأحد بلغ مليون و800 ألف ‎‎

Publié le Mardi 05 Octobre 2021 - 09:35قراءة: 0 د, 30 ث
نشر الثلاثاء 5 أكتوبر، الكرونيكور باذاعة موزاييك هيثم المكي صورا لمقال بموقع قناة TV5 قامت بعض الصفحات المناصرة لاجراءات 25 جويلية بفبركته.

ويفيد المقال الأصلي بأن عدد المتظاهرين المناصرين لرئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأحد الماضي بلغ بضعة ألاف متظاهر في حين أن المقال المفبرك يفيد بأن عدد المتظاهرين بلغ مليون و800 ألف متظاهر.

وعبّر المكي عن استغرابه من أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقى معلوماته من صفحات فايسبوك في اشارة الي تصريح الرئيس خلال استقباله لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن عدد المتظاهرين يوم الأحد بلغ مليون و 800 ألف متظاهر.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233585

Volcano  (Tunisia)  |Mardi 05 Octobre 2021 à 09h 47m |           


تونس الى المجهول و النجاح الوحيد لصاحب الجلالة هو تقسيم الشعب الى طرفين متصارعين في انتظار اشعال فتيل الحرب بينهما مثلما وقع في سوريا وعن السلاح اقول ان من يكرهون هذا الوطن مستعدون دائما لتاجيج نار الفتنة بين فئات الشعب الواحد و اغراق تونس بالاسلحة و المرتزقة الذين يرتعون حاليا في تونس دون حسيب و لا رقيب ولسائل ان يسال ما سر تواجد هذا العدد الكبير من الافارقة بتونس و القادمين من القطر الليبي الشقيق
لا نرجو ان تدق ساعة الصفر فلا زال هناك من العقلاء في هذا البلد

رابط المسيرة المليونية كما ورد في" اعلام العار "الاجنبي للاسف
https://information.tv5monde.com/afrique/tunisie-demonstration-de-force-de-plus-de-5000-partisans-du-president-saied-427014



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