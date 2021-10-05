مدنين: إحباط محاولة تهريب قرابة ال 1 مليون أورو

في إطار مكافحة تهريب العملة بالشريط الحدودي الجنوب شرقي للبلاد التونسية، و على إثر عمل استعلامي، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بمدنين من إحباط محاولة تهريب مبلغ هام من العملة الأجنبية متمثل في 994 ألف أورو تم ضبطه مخفيا داخل سيارة خفيفة تحمل ترقيم تونسي يقودها مواطن تونسي أصيل الجهة وذلك بمنطقة "الشيشمة" من ولاية مدنين.



ووفق بلاغ للديوانة تم تحرير محضر حجز في الغرض و إعلام النيابة العمومية بالجهة قصد الإذن بما يتعين من إجراءات قضائية في الغرض.



