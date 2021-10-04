عبد الله العبيدي: “تدخّل فرنسا في الشؤون الداخلية لتونس غير مقبول ومشين”

أكد عبد الله العبيدي الديبلوماسي السابق لدى مداخلته يوم الإثنين 4 أكتوبر 2021 في برنامج كلوب اكسبراس على اذاعة أكسبريس أن الحديث بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول اعتزام سعيد إطلاق حوار وطني في تونس كان من المفروض أن يبقى حديثا بينهما ولا يخرج للعلن في احترام للبروتوكولات.





وأضاف عبد الله العبيدي الديبلوماسي السابق أن إعلان هذا الحديث الذي يهم الشأن الداخلي لتونس يعدّ تدخلا فرنسيا غير مقبول في الشؤون الداخلية لتونس وهو تدخل يخدش الكرامة والسيادة الوطنية لتونس، مشيرا إلى أنه من المفروض أن يقع الردّ على بلاغ الإليزيه.



واعتبر العبيدي أن صدور هذه الإعلان عن الحوار المرتقب في تونس، من طرف قصر الإليزيه، يؤشر إلى أن فرنسا أصبحت وكأنها وصية على تونس، بعد تدخلها في هذا الشأن، وأضاف أن الحديث يمكن أن يكون قد دار بين الرئيسين في إطار معين ولا يمكن بأي حال من الأحوال خروجه للعلن خاصة وأن بلاغي الرئاستين بخصوص المكالمة الهاتفية جاءا مختلفين تماما.



أما بخصوص القرار الفرنسي خفض تأشيرات السفر الممنوحة لتونس بنسبة 30 بالمائة، فقد اعتبر عبد الله العبيدي أن عدم ردّ الجانب التونسي على هذا القرار، يؤشّر إلى انعدام المهنية، وأضاف أن وزير الخارجية عثمان الجرندي لا يمكن له أن يتدخل في المسألة بعد أن دارت مكالمة هاتفية بين رئيسي البلدين، كما تساءل عن مدى خبرته ودرايته بالمسائل القنصلية في هذا الصدد.



