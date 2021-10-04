رئيس الجمهورية يسلم أوراق اعتماد حنان التاجوري بالساسي، سفيرة فوق العادة ومفوّضة للجمهورية التونسية لدى الولايات المتحدة

انتظم ظهر يوم الاثنين بقصر قرطاج، موكب سلم خلاله رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أوراق اعتماد حنان التاجوري بالساسي، سفيرة فوق العادة ومفوّضة للجمهورية التونسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.



وتولّت السفيرة أداء اليمين أمام رئيس الدولة، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على "تويتر".





