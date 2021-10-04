العكروت: لم أتلاعب في ملف الجهاز السري للنهضة ونهار الّي نلعب بالأمن القومي نضرب روحي بكرطوشه

Publié le Lundi 04 Octobre 2021 - 17:42قراءة: 0 د, 27 ث
نفى كمال العكروت، الاتهامات التي تُوجّه له ولرئيس الجمهورية الأسبق الباجي قايد السبسي، حول التلاعب بملف الجهاز السرّي لحركة النهضة في اطار صفقة، قائلا "نهار الي نلعب بالامن القومي متاع تونس نجبد على روحي كرطوشة".

وأضاف العكروت، لدى حضوره في برنامج "هنا تونس" على اذاعة الديوان، اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021، قائلا "أنا منلعبش لاني لست رجل سياسة مثل الآخرين"، مردفا "وانا لا أدخل في نوايا الباجي قائد السبسي إن كان يريد التلاعب بالملف المذكور أم لا".


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