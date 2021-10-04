اجتماع خلايا احباء الافريقي بمناسبة ذكري ميلاد النادي

بمناسبة ذكري ميلاد النادي يوم 4 اكتوبر اصابت الهيئة المديرة في اختيار توقيت تجميع خلايا الاحباء الذين استجابوا للدعوة وهو ما يؤكد رصيد الثقة الذي تحظي به لدي الجمهور الواسع حين توافد رؤساء الخلايا ومنسقوها منذ الصباح لتدارس عديد النقاط التي تهم مسيرة النادي ومن بينها الصيغة الجديدة لاقتناء الاشتراكات للموسم الرياضي .

مناسبة كانت فيها الفرصة مواتية لتكون جلسة لطرح اهم الإشكاليات والعوائق التي تعترض الجماهير العريضة في كل موسم فضلا عن تطلعات الاحباء لانطلاقة واعدة ملتقي خلايا الاحباء وان غاب عنه رئيس النادي بمناسبة التنقل الي مرسيليا فقد حضره ممثلون عن الهيئة المديرة ورابطة احباء الافريقي والتحالف من اجل النادي الافريقي وسوسيوس وممثل عن احباء الافريقي بالمهجر والذين كانت لهم مداخلات قيمة.



وقد تناول ممثل الهيئة رشيد الزمرلي الكلمة معبرا عن استعدا النادي للتفاعل مع مشاغل الاحباء واهتماماتهم منوهًا بما قدمته جميع مكونات النادي فيما لاقت مداخلة عضو التحالف السيد لطفي القلمامي تجاوب واستحسان الحاضرين حيث اثني على دور خلايا الاحباء واعتبرهم صمام الامان في المستقبل شاكرا الهيئة علي التجاوب وضرورة الانصات لمشاغل الجماهير كما طالب بتمتيع الطلبة والتلاميذ من امتياز خاص لانهم يمثلون الشريحة الاكبر مع تمكين فئة اخرى من غير القادرين علي الدخول إلي الملاعب من اشتراك رمزي لايتجاوز الخمسين دينار كمساهمة في دعم النادي مطالبا بمحاسبة من اجرم في حق النادي للقطع مع الإفلات من العقاب حتي لاتضيع حقوق النادي ثم اثني على دورهم في الايمان بمشروع التحالف الذي سلم المشعل للهيئة المديرة في ظروف طيبة كما كانت باقي المداخلات تصب في اتجاه القطع مع الفوضي والارتجالية التي عمت النادي في السنوات الاخيرة ليعود الافريقي الى اشعاعه .



