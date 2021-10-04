مرزوق يعلّق حول تحقيق إنكفادا: لم يقع ضخ أموال من تونس في حساب الشركة ولا أموال منها لتونس

علّق رئيس حزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق اليوم الإثنين 04 أكتوبر 2021، على ما نشره موقع انكفادا حول تأسيسه لشركة غير مقيمة بإحدى ملاذات التهرب الضريبي.
وفي تدوينة له على الفايسبوك، أكد محسن مرزوق أنه تعاون بشفافية مع الصحفي المكلّف من إنكفادا وأجابه عن كل أسئلته في مناسبتين.
ونفى مرزوق أن تكون الشركة قد شهدت ضخا لأموال، وكشف أن مدة حياتها بقيت قصيرة.
وشدد مرزوق على أنه لم يقع ضخ أموال من تونس في حساب الشركة ولا أموال منها لتونس ولا غيرها، مؤكدا أن الشركة لم يكن لها حساب وهو ما أكده تقرير إنكفادا.
وكان تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الأحد كشف أن العديد من القادة بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء التشيك أندريه بابيس ورئيسا كينيا أوهورو كينياتا والإكوادورغييرمو لاسو، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (أوفشور) لا سيما لأغراض التهرب الضريبي.
كما كشف التحقيق تسجيل الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق لشركة أوفشور في الفترة بين الدورتين الرئاسيتين سنة 2014 عبر مكتب محاماة مقره دبي.
وأسس محسن مرزوق شركته المساة " Eagle One Investment Holdings Limited" في مدينة رود تاون، عاصمة الجزر العذراء البريطانية.
وفي تدوينة له على الفايسبوك، أكد محسن مرزوق أنه تعاون بشفافية مع الصحفي المكلّف من إنكفادا وأجابه عن كل أسئلته في مناسبتين.
ونفى مرزوق أن تكون الشركة قد شهدت ضخا لأموال، وكشف أن مدة حياتها بقيت قصيرة.
وشدد مرزوق على أنه لم يقع ضخ أموال من تونس في حساب الشركة ولا أموال منها لتونس ولا غيرها، مؤكدا أن الشركة لم يكن لها حساب وهو ما أكده تقرير إنكفادا.
وكان تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الأحد كشف أن العديد من القادة بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء التشيك أندريه بابيس ورئيسا كينيا أوهورو كينياتا والإكوادورغييرمو لاسو، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (أوفشور) لا سيما لأغراض التهرب الضريبي.
كما كشف التحقيق تسجيل الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق لشركة أوفشور في الفترة بين الدورتين الرئاسيتين سنة 2014 عبر مكتب محاماة مقره دبي.
وأسس محسن مرزوق شركته المساة " Eagle One Investment Holdings Limited" في مدينة رود تاون، عاصمة الجزر العذراء البريطانية.
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