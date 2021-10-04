مرزوق يعلّق حول تحقيق إنكفادا: لم يقع ضخ أموال من تونس في حساب الشركة ولا أموال منها لتونس

Publié le Lundi 04 Octobre 2021 - 12:24قراءة: 0 د, 58 ث
علّق رئيس حزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق اليوم الإثنين 04 أكتوبر 2021، على ما نشره موقع انكفادا حول تأسيسه لشركة غير مقيمة بإحدى ملاذات التهرب الضريبي.


وفي تدوينة له على الفايسبوك، أكد محسن مرزوق أنه تعاون بشفافية مع الصحفي المكلّف من إنكفادا وأجابه عن كل أسئلته في مناسبتين.

ونفى مرزوق أن تكون الشركة قد شهدت ضخا لأموال، وكشف أن مدة حياتها بقيت قصيرة.

وشدد مرزوق على أنه لم يقع ضخ أموال من تونس في حساب الشركة ولا أموال منها لتونس ولا غيرها، مؤكدا أن الشركة لم يكن لها حساب وهو ما أكده تقرير إنكفادا.

وكان تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الأحد كشف أن العديد من القادة بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء التشيك أندريه بابيس ورئيسا كينيا أوهورو كينياتا والإكوادورغييرمو لاسو، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (أوفشور) لا سيما لأغراض التهرب الضريبي.


كما كشف التحقيق تسجيل الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق لشركة أوفشور في الفترة بين الدورتين الرئاسيتين سنة 2014 عبر مكتب محاماة مقره دبي.

وأسس محسن مرزوق شركته المساة " Eagle One Investment Holdings Limited" في مدينة رود تاون، عاصمة الجزر العذراء البريطانية.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 233540

Charles  ()  |Lundi 04 Octobre 2021 à 13h 02m |           
La la vous avez la trouille et vous se défendez
mais pour critiquer votre pays et l état vous êtes fort
pauvre singe évite de faire ca ca dans ta culotte
j espère que l enquête ira jusqu' au bout
et la tu comprendras le mal et la misère des pauvres

Sarramba  (Europe)  |Lundi 04 Octobre 2021 à 12h 51m |           
تقصد مشاو من غادي لغادي... هيه وبأي مقابل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الاثنين 04 أكتوبر 2021 | 27 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:26 18:00 15:27 12:15 06:17 04:51
Babnet
34°
Babnet35°Babnet% 46:الرطــوبة
تونــسBabnet24°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2427°-2227°-2125°-2124°-20
  • Avoirs en devises
    21572,6

  • (1 oct)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,29404 DT        1$ =2,82114 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 oct)   1134,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive