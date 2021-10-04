لهذه الأسباب تم اخراج اسم محامي تونسي من" وثائق باندورا"

خلا التقرير الذي نشره الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، على موقع" انكيفادا " حول " وثائق باندورا" من اسم المحامي التونسي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية سمير العبدلي الذي تم ذكره في التقرير السابق المعروف" بوثائق باناما" .
ووفق جهات مطّلعة, جاء" اخراج" اسم سمير عبدلي من تقرير" وثائق باندورا" بعد أن تبين للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ، أن اسمه ورد في التقرير السابق خطأ، حيث تبين ان اسمه ورد في عقود ابرمها لفائدة شخصيات وشركات عالمية أخرى، مقابل فوترة خدماته بصفته مكتبا للمحاماة مختصا في ابرام العقود العالمية وبين الشركات الدولية لا غير ...
ووفق جهات مطّلعة, جاء" اخراج" اسم سمير عبدلي من تقرير" وثائق باندورا" بعد أن تبين للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ، أن اسمه ورد في التقرير السابق خطأ، حيث تبين ان اسمه ورد في عقود ابرمها لفائدة شخصيات وشركات عالمية أخرى، مقابل فوترة خدماته بصفته مكتبا للمحاماة مختصا في ابرام العقود العالمية وبين الشركات الدولية لا غير ...
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