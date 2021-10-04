علي مرابط: أسترازينيكا من أفضل التلاقيح و لكن عدد من التونسيين يرفضونه

Publié le Lundi 04 Octobre 2021 - 08:54قراءة: 1 د, 30 ث
قال المكلف بتسيير وزارة الصحة، علي مرابط، اليوم الإثنين 04 أكتوبر 2021، إن لقاح أسترازينيكا من أفضل التلاقيح لكن عدد من التونسيين يرفضون التطعيم به.

وأضاف علي مرابط، خلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس من تقديم مريم بلقاضي، أنه تم تمكين الفئة من 40 سنة فما فوق من اختيار التلقيح الذي يرغبون في التطعيم به.

كما لفت إلى أنهم يأملون تطعيم 80% من التونسيين في أقرب الآجال وأكد أن الهدف هو تحقيق مناعة جماعية.



الوضع الوبائي في انفراج لكن الحذر واجب

كما اعتبر ا علي مرابط، أن الوضع الوبائي جراء انتشار عدوى فيروس كورونا في البلاد في انفراج.

وشدد علي على ضرورة التزام الحذر.


3.896.327 استكملوا التطعيم ضد كورونا
وكانت وزارة الصحة سجلت أمس الأحد 3 أكتوبر الجاري تطعيم 32912 شخصا ضد كورونا من مجموع 79127 من المدعوين لتلقي التلقيح ليرتفع بذلك عدد الذين استكملوا التطعيم ضد كورونا منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح في شهر مارس الماضي 3.896.327 شخصا

ولفتت الوزارة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا الى أن عدد الذين استكملوا التطعيم يتوزع بين 3 ملايين و 56 ألف و 824 شخصا تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا و 355 ألف و 380 شخصا تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون الى جانب 484 ألف و 123 من المصابين سابقا بكورونا تلقوا جرعة واحدة

وبلغ بذلك اجمالي الجرعات 8 ملايين و 196 الف و 113 جرعة منهم 5 ملايين و 139 الف و 289 جرعة اولى و 3 ملايين و 56 الف و 824 جرعة ثانية

وأضافت الوزارة أن عدد المسجلين على منصة التسجيل عن بعد "إيفاكس" لتلقي التطعيم ضد كورونا بلغ اليوم
الاثنين 4 أكتوبر الجاري الى حدود الساعة الثامنة و45 دقيقة 6.385.242 داعية في هذا الصدد كل الراغبين في تلقي التطعيم ضد كورونا الى المبادرة الى التسجيل على منصة ايفاكس



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