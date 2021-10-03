مهذّب الرميلي: لو كان واحد ملّي خرجوا اليوم يعطيني مجرّد تصوّر حول المرحلة القادمة انا مستعد نبات في شارع الحبيب بورقيبة

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علّق الثلاثاء 3 أكتوبر، الممثل مهذّب الرميلي على مسيرة شارع حبيب بورقيبة المساندة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية وما تبعها من أوامر رئاسية.وقال مهذّب الرميلي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك" لو كان مواطن واحد ملّي خرجوا اليوم يعطيني مجرّد تصوّر حول المرحلة القادمة انا مستعد نبات في شارع الحبيب بورقيبة".يذكر أن ألاف المتظاهرين طالبوا خلال المسيرة التي انتظمت اليوم بفتح ملفات الفساد السياسي وحل البرلمان وفق ما تم رفعه من لافتات وشعارات.