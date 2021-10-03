مهذّب الرميلي: لو كان واحد ملّي خرجوا اليوم يعطيني مجرّد تصوّر حول المرحلة القادمة انا مستعد نبات في شارع الحبيب بورقيبة

Publié le Dimanche 03 Octobre 2021 - 21:03قراءة: 0 د, 24 ث
علّق الثلاثاء 3 أكتوبر، الممثل مهذّب الرميلي على مسيرة شارع حبيب بورقيبة المساندة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية وما تبعها من أوامر رئاسية.
وقال مهذّب الرميلي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك" لو كان مواطن واحد ملّي خرجوا اليوم يعطيني مجرّد تصوّر حول المرحلة القادمة انا مستعد نبات في شارع الحبيب بورقيبة".


يذكر أن ألاف المتظاهرين طالبوا خلال المسيرة التي انتظمت اليوم بفتح ملفات الفساد السياسي وحل البرلمان وفق ما تم رفعه من لافتات وشعارات.
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Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 233519

Potentialside  (Tunisia)  |Dimanche 03 Octobre 2021 à 21h 19m |           
من لم يفهم الرسالة الشعبية هو غبي او خارج الزمان ...

Fenac  (Tunisia)  |Dimanche 03 Octobre 2021 à 20h 44m |           
عبقري زمانه ههههه



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