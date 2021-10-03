بعد ورود إسمه في قائمة " الخونة"، جوهر بن مبارك يحمل قيس سعيّد مسؤولية سلامته الجسدية

Publié le Dimanche 03 Octobre 2021 - 18:55قراءة: 0 د, 33 ث
رفع الأحد 3 أكتوبر عدد من أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيّد لافتات مساندة لإجراءات 25 جويلية وإعلان التدابير الاستثنائية، لكن عدد من الأنصار رفعوا لافتة تجتوي على اسماء عدد من السياسيين التونسيين المعارضين لقرارات سعيّد و أطلقوا عليها اسم " قائمة الخونة".
ومن بين الأسماء التي ظهرت في القائمة أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك إلى جانب الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي ورئيس حزب الأمل نجيب الشابي وحركة النهضة.

واعتبر جوهر بن مبارك في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك أن ذلك يعتبر تحريضا صريحا ضد شخصه وتخوينا يهدد بمرحلة مخيفة في تاريخ البلاد.
وحمّل جوهر بن مبارك، رئيس الجمهورية قيس سعيّد مسؤوليته سلامته الجسدية وسلامة عائلته.



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