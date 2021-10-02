نقابات الحرس الوطني تتبرّأ من دعوة "نقابة" أمنية للمشاركة في مسيرة مساندة للاجراءات الاستثنائية وتدعو الأمنيين الي الالتزام بمقومات الأمن الجمهوري‎‎

أصدرت الجمعة 1 أكتوبر، الجامعة العامة لنقابات الحرس الوطني بيانا تبرأت من خلاله من دعوة "نقابة" أمنية للمشاركة في مسيرة ذات طابع سياسي يوم 3 أكتوبر.وأكدت نقابات الحرس الوطني على أن هذه الدعوات لا تلزمها معتبرة أنها تمثل إنحرافا غير مسئول ومقدمة خطيرة لترذيل الممارسة النقابية في الوظيفة الأمنية بتونس داعية الامنيين الى الالتزام بمقومات الأمن الدستوري وعدم الانخراط في الإنجرار نحو مربع الصراع السياسي.يذكر ان نقابة أمنية تقدمت بطلب لوزير الداخلية للمشاركة في مسيرة مساندة للتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد.