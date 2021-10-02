امرود كونسلتينغ .. تراجع طفيف في نسبة الرضاء عن أداء رئيس الجمهورية

أصدر معهد إمرود كنسلتينغ لاستطلاع الرّأي الباروميتر السياسي لشهر سبتمبر 2021.وكشف الباروميتر السياسي أنّ نسبة رضاء التّونسيين على أداء رئيس الجمهورية قيس سعيّد بلغت 79 بالمائة بعد أن كانت في حدود 82 بالمائة خلال شهر أوت الماضي.واعتبر حوالي 68 بالمائة من التونسيين أن تعيين نجلاء بودن حرم رمضان أمر إيجابي واعتبر حوالي 6 بالمائة من التّونسيين أنه أمر سيء في حين كان 27 بالمائة دون رأي.وبالنسبة لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية فان 76.7 بالمائة لا يعرفون لمن سيصوتون في حين تحصل حزب قيس سعيد " المفترض على 11.2 بالمائة يليه الحزب الدستوري الحر ب4.1 بالمائة ثم حركة النهضة ب2.7 بالمائة.اما بخصوص الانتخابات الرئاسية فقد تحصل الرئيس قيس سعيد على المرتبة الاولى ب71.2 بالمائة ثم 21.5 بالمائة لا يعرفون لمن سيصوتون ثم في المرتبة الثالثة عبير موسي ب2.9 بالمائة ثم الصافي سعيد ب1.9 بالمائة.